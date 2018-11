Schuld kennt keine Prozente

Es scheint eine klare Sache zu sein. Die Stadt entfernt wegen einer Baustelle Poller, verschließt das Loch mit einer Blechhülse. Diese Hülse sitzt aber nicht richtig und steht mehrere Zentimeter aus dem Boden. Mindestens eine Frau stürzt so schwer, dass sich die Behandlungen übers ganze Jahr hinziehen. Die Stadt meldet das beim Badischen Gemeindeversicherungsverband. Und der bezahlt der Frau den Schaden.

So müsste es eigentlich funktionieren, doch der Versicherer bietet erst eine Einmalzahlung an, dann will er der Frau 70 Prozent Mitschuld geben. Was denn nun? Hätte die Stadt alles richtig gemacht, dann hätte der BGV eine Zahlung abgelehnt. Aber die Schuld teilen zu wollen, zu Ungunsten des Opfers – das ist einfach nur schäbig. Und weder der Stadt noch eines Gemeindeversicherungsverbandes würdig.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018