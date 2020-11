Schulen im Fokus

Was genau unterscheidet Gemeinschaftsschulen von anderen Schularten der Sekundarstufe und warum benötigen sie politische Unterstützung? Was funktioniert gut und wo gibt es aktuell Probleme?

Unter anderem diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Videokonferenz, zu der der Grünen-Landtagskandidat Andre Baumann und die grünen Ortsverbände einladen. An dieser Videokonferenz am Dienstag, 17. November, um 20 Uhr kann jeder Bürger mit einem Internetanschluss teilnehmen. Zwei Expertinnen der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) Baden-Württemberg werden an der Diskussionsrunde teilnehmen. Ute Kratzmeier ist Sozialökonomin und Referentin für Schulpolitik und die Lehrerin Susanne Posselt. zg

Info: Infos zur Teilnahme gibt’s unter www.andrebaumann.de

