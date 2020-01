Schulische Chance prüfen

Zum Tag der offenen Tür lädt das Hebel-Gymnasium am Freitag, 31. Januar, ab 16 Uhr Schüler und Eltern der künftigen fünften Klassen ein. Nach der Begrüßung und einer allgemeinen Information durch den Schulleiter erhalten die Kinder die Gelegenheit, die Fremdsprachen Französisch und Latein in Schnupperstunden kennenzulernen, während für die Eltern im Musiktrakt Kurzvorträge angeboten werden.

Die Fachbereiche des allgemeinbildenden Gymnasiums werden durch Stände, Mitmachaktionen und Ausstellungen präsentiert; ebenso gewähren Freundeskreis und Elternbeirat Einblicke. Es besteht die Möglichkeit, sich individuell zu Fragen der Schullaufbahn beraten zu lassen.

Persönlich anmelden

Die persönliche Anmeldung für Klasse fünf kann am Mittwoch und Donnerstag, 11./12. März, in der Zeit von 8 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr im Sekretariat vorgenommen werden. Für die Anmeldung sind die Blätter 3 und 4 der Grundschulempfehlung im Original mitzubringen (Formular zur Anmeldung an der weiterführenden Schule). Alleinerziehende werden um Einverständniserklärung des anderen Elternteils und um eine Sorgerechtsbescheinigung gebeten.

Um die Wartezeiten zu verkürzen, besteht die Möglichkeit, vorab online die Anmeldedaten einzugeben. Die Online-Erfassung ist von Freitag, 31. Januar, bis Sonntag, 1. März, auf www.hebelgymnasium.de freigeschaltet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.01.2020