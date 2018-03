Anzeige

Eine Sportstunde der besonderen Art durften die Schüler der zwölften Klasse des technischen Gymnasiums der Ehrhart-Schott-Schule erleben: Die amtierende deutsche Hallenmeisterin im Weitsprung, Malaika Mihambo, besuchte den Unterricht und gab mit hohem Praxisanteil Einblicke in ihren Trainingsalltag. Zustande kam dies auf Initiative des Mathematiklehrers, Ralf Weber, der auch der Trainer der Oftersheimer Leichtathletin ist.

Bei den deutschen Meisterschaften 2017 in Erfurt belegte Mihambo den dritten Platz. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften 2018 in Dortmund holte sie schließlich den Titel. Bei den Hallenweltmeisterschaften 2018 in Birmingham schloss Mihambo mit 6,64 Metern auf dem fünften Rang ab.

Bereits beim Aufwärmen mit dem Seil zeigte die Leichtathletin, dass sie über enorme koordinative Fähigkeiten verfügt und die Zwölftklässler staunten, mit welcher Leichtigkeit die Athletin die Sprungfolgen vormachte. Auch in punkto Beweglichkeit mussten die angehenden Abiturienten bei zahlreichen Dehnübungen anerkennen, dass jahrelanges Training unübersehbare Wirkungen zeigt. Weiter ging es mit speziellen Koordinationsübungen für den Sprint und Sprung. Mihambo betonte die besondere Bedeutung der Schnelligkeit im Weitsprung. Auch wenn sie bei den sich anschließenden Starts nur andeutete, welches Sprintvermögen in ihr steckt, waren alle Schüler hochmotiviert, sich mit der Sportlerin zu messen.