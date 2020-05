Schulstart mit Wegmarkierungen und Abstand

Es scheint so, dass die Schulen in Schwetzingen auf den bevorstehenden Start nach den Corona-Beschränkungen am Montag gut vorbereitet sind. Von den Ein- und Ausgangsregeln über Raumkonzepte und die Aufteilung der Schüler in kleinere Gruppen bis hin zu den Regeln für die Nutzung der Sanitäranlagen und des Pausenhofs stehen die Planungen. Natürlich, so die Verantwortungsträger vor Ort, stünde

...