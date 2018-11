Schutz für Frauen

Der Zonta-Club veranstaltet heute und morgen seinen Wohltätigkeitsbasar im Palais Hirsch (wir berichteten). Der Basar ist heute von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Am Samstag wird von 10 bis 13 Uhr auch ein Stand des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt aufgebaut sein. An diesem informieren Vertreter von Stadt und Polizei sowie vom Verein „Frauen helfen Frauen Heidelberg“darüber, welche Hilfen Betroffene erhalten können.

Der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt hat auch einen neuen Informationsflyer mit Beratungsstellen erstellt, der ebenfalls am Stand erhältlich ist. Auch wird dieser in vielen Einrichtungen und Arztpraxen in Schwetzingen und Umgebung zur Mitnahme ausliegen.

Die Bekämpfung häuslicher Gewalt ist ein wichtiges Anliegen der Stadt und der Polizei, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine schnelle und wirkungsvolle Maßnahme in dem System der Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen ist der als „Platzverweis“ bekannte polizeiliche Wohnungsverweis. Im Jahr 2018 wurde der Polizeivollzugsdienst zu einer Vielzahl von Einsätzen wegen häuslicher Gewalt gerufen. Als Ergebnis wurden von der Stadt Schwetzingen bis zum heutigen Zeitpunkt vier Wohnungsverweise verfügt.

Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind oder denen Gewalt droht, können vorübergehend in Frauen- und Kinderschutzhäusern unterkommen.

Beratung in 15 Sprachen

Das bundesweite kostenlose Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen informiert rund um die Uhr unter der Telefonnummer 08000/116 016 darüber, welche Rechte von häuslicher Gewalt Betroffenen zustehen und wohin diese sich wenden können, um Hilfe und Beratung zu erhalten. Die Beratung ist anonym und kann in 15 Sprachen erfolgen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.11.2018