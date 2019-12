„Schutzmann“ mit Gesichtern

Was macht denn der kleine Kerl dort oben auf der Kanzel? Keine Frage: Die zarte Figur aus Polymergips erregt Aufsehen in der Schlosskapelle Schwetzingen. Beim genauen Hinsehen sind auf seinem Superheldenanzug kleine Gesichter zu erkennen – eine moderne Interpretation der Heiligenfiguren, passend für eine Kapelle. Seine Erschafferin, die Düsseldorfer Bildhauerin Nele Waldert, hat ihn deshalb auch „Schutzmann“ genannt. Nicht nur er verzückt in der Werkschau, die vom Kunstverein Schwetzingen initiiert wurde und parallel zum Weihnachtsmarkt angeboten wird. „Verzückt“ lautet auch der treffende Titel dieser Ausstellung, die donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr frei zugänglich ist. Die Kunstwerke können auch erworben werden. / kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.12.2019