Die Werte-Union Rhein-Neckar nimmt Stellung zu Aussagen von Neza Yildirim (SPD, SZ vom Samstag, 4. April, „Neza Yildirim tritt wieder an“). In dem Schreiben heißt es:

„Am 11. März 2020 besuchte der langjährige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, Alexander Mitsch in Schwetzingen und sprach zum Thema Bildung. Am 4. April 2020, fast einen Monat später, äußert sich die Direktkandidatin der SPD für den Bundestagswahlkampf über die Veranstaltung, ohne sie selbst besucht zu haben. Die Juristin Yildirim wirft dem renommierten Pädagogen und Psychologen Kraus vor, ein ,schwarzer Pädagoge‘ zu sein, was auch immer sie darunter versteht. Die Werte-Union und Josef Kraus treten für ein differenziertes Bildungssystem ein, welches den Schülern optimale Lernbedingungen bereitstellen soll. Schule soll kein Ort bloßen Wissenstransfers sein, sondern ein Ort der Bildung, in dem die Schüler getreu dem Motto ,fordern und fördern‘ unterrichtet und nach individueller Begabung gefördert werden sollen. Dass Neza Yildirim der CDU empfiehlt, sich von der Werte-Union zu trennen, betrachten wir als einfachste parteipolitisch getriebene Polemik. Die Werte-Union steht für die Umsetzung des Grundsatzprogramms der CDU mit den Schwerpunkten Freiheit, Sicherheit und Leistung und wendet sich gegen Extremisten jeder Couleur. Als die christdemokratische Organisation, die am stärksten wächst, hilft sie aktiv mit, politisch interessierten und engagierten Menschen eine Heimat zu bieten. Die liberal-konservative Ausrichtung der Werte-Union entspricht gerade mit den Schwerpunkten Innere Sicherheit und Entlastung der Bürger von Steuern und Abgaben den Anforderungen unserer Zeit. Das sehen immer mehr Menschen so, allein 1000 Neumitglieder im ersten Quartal 2020“, heißt es in der Stellungnahme.

Weiter schreibt die Werte-Union: „Von der SPD wünschen wir uns eine ebenso klare Abgrenzung gegen Extremisten. Derzeit koalieren die Sozialdemokraten jedoch schon in drei Bundesländern mit der Linken. Die Linke beherbergt extremistische Strömungen wie die vom Verfassungsschutz beobachtete kommunistische Plattform in ihren Reihen und geht Hand in Hand mit der gewaltbereiten Antifa. Die Werte-Union will Deutschland und Baden-Württemberg davor bewahren, dass auch hier Bündnisse aus SPD, Grünen und Linken regieren. Wir werden uns weiterhin innerhalb der CDU/CSU für Freiheit, Rechtsstaat und wirtschaftliche Vernunft einsetzen. Aktuell engagieren wir uns unter besonderem Einsatz unseres Vorsitzenden Alexander Mitsch für effizientere Hilfen des Staates für Selbstständige und Unternehmer sowie deren Beschäftigte, um eine schwere wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise durch die Corona bedingten Einschränkungen zu verhindern.“ zg

