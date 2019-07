Schweigende Mehrheit

Wir erleben gerade unruhige Zeiten mit einer erschreckenden Verrohung im Umgang. Was zu diesen Auswüchsen führt, muss schon in den Anfängen untersucht, und wo nötig, mit Nachdruck verhindert oder bekämpft werden. Das ist keinesfalls nur eine Aufgabe für die „Fachleute“ und ein paar Wenige. Hierzu braucht es die Mehrheit der Gesellschaft. Es geht für uns alle schlicht darum nicht wegzusehen, wenn sich ungute Entwicklungen abzeichnen oder Mitmenschen bedrängt und bedroht werden. Diese Zeitung hat in Kommentaren (Katja Bauroth und Jürgen Gruler) aktuell kritische Situationen in unserer Region analysiert. Leider ist die Realität zu diesen Schilderungen nicht ermutigend: Immer mehr Mitbürger ziehen sich in ihre eigene Welt zurück und überlassen es den Schreihälsen und Scharfmachern, die, durch die ungeheure Reichweite der neuen Medien noch lauter, das öffentliche Bild zunehmend bestimmen. Berufskrawallmacher finden sowohl „virtuell“ als auch auf der Straße, eine Bedeutung die ihnen in der Gesamtgesellschaft nicht zukommen dürfte.

Wichtig wäre daher, dass viel mehr Menschen wieder das Bewusstsein entwickeln, wie wichtig es ist, nicht nur zu schweigen oder einfach mit zu schimpfen, sondern stattdessen in der Debatte Meinungen und Standpunkte auszutauschen und zu vertreten. Das ist sicher anstrengend, haben wir doch durch unzählige Talkshows und den vielen Rabauken im Netz zunehmend verlernt, dass es sich lohnt, ernsthaft miteinander zu diskutieren um tragfähige Lösungen zu finden. Es gibt eben nicht nur die brutale Schwarz-Weiß-Sicht sondern auch die Grautöne der Kompromisse, die für ein zivilisiertes Zusammenleben notwendig sind.

Unsere Gesellschaft braucht aktive Bürger, die, statt den Populisten nachzulaufen, auf demokratisches Mitmachen setzen. Neben der persönlichen Diskussionsbereitschaft auch mit „Andersdenkenden“ – Demokratie lebt von unterschiedlichen Meinungen – sollten die Mediennutzer von Facebook & Co daher im Netz ebenfalls zu kontrovers-konstruktiven Gesprächen anregen und sich selbst aktiv beteiligen und so ein Gegengewicht zu vielen der „Netzdiktatoren“ schaffen. Wir haben es in unserer Geschichte ja schon mehrfach erlebt: Gleichgültigkeit ist die größte Gefährdung der Demokratie.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.07.2019