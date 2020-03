Schweißer handelt mit Drogen

Im Juli 2015 fand die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Markgrafenstraße einige Drogenpäckchen mit Amphetamin, Heroin und Kokain, die verkaufsfertig portioniert waren. Der Mieter war damals verschwunden. Im November vergangenen Jahres wurde er im Saarland festgenommen.

Jetzt verhandelte das Schöffengericht gegen den 64-jährigen Küchenmonteur, dem die Staatsanwaltschaft unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen hat. Der gelernte Schweißer kam 1992 aus Kasachstan in die Bundesrepublik. Der verheiratete Vater einer erwachsenen Tochter leidet an Diabetes und Bluthochdruck und war bis zum Prozess auf der Krankenstation der Justizvollzugsanstalt Mannheim untergebracht.

Mandant sei schon lange clean

Verteidiger Christian Kessler regte ein Rechtsgespräch an. Er wolle eine Freiheitsstrafe zur Bewährung für seinen Mandanten, der schon lange keinen Umgang mehr mit harten Drogen habe. Seine geständige Einlassung habe einen Wert. Eine umfangreiche Beweisaufnahme sei nicht notwendig, meinte auch Staatsanwalt Alexander Link. Der Austausch über die Vorstellungen zum Strafmaß sei aber keine Abstimmung über den Strafrahmen, gab Richter Hans-Jörg Schneid zu Protokoll. Der Angeklagte räumte die Anklage als zutreffend ein. Er habe sich bereits 2015 einer stationären Drogentherapie unterzogen und bis heute nichts mehr konsumiert, sagte der 64-Jährige.

Die Hinweise zum Drogenhandel seien von einer Vertrauensperson der Polizei gekommen, erläuterte ein 55-jähriger Kripobeamter. Man habe das Telefon des Beschuldigten überwacht und dabei konspirative Gespräche abgehört. Der 64-Jährige habe sich damals vermutlich ins Ausland abgesetzt gehabt. Der Mann ist einschlägig vorbestraft. Eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren war ihm 2009 nach zwei Dritteln zur Bewährung erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft sah keinen minderschweren Fall. Der Angeklagte habe allerdings eine Wohnung und Arbeit, sodass eine Strafe im bewährungsfähigen Bereich durchaus in Frage kommen könnte. Die Verteidigung verwies auf die Haftempfindlichkeit des 64-Jährigen. Es seien zwar durchaus harte Drogen gewesen, aber keine so große Menge. Ein Jahr und drei Monate zur Bewährung seien deshalb genug. Das Schöffengericht urteilte auf ein Jahr und neun Monate. Der Mann wird einem Bewährungshelfer unterstellt.

1000 Euro an Suchtberatung

Er muss zudem 1000 Euro an die Suchtberatung Schwetzingen bezahlen und drei Drogenscreenings nachweisen. Wenn er zeitnah erwischt worden wäre, hätte es wegen der schwerwiegenden Vorstrafe nicht mehr zur Bewährung gereicht, meinte der Vorsitzende.

Der Angeklagte sei fast fünf Jahre lang zur Festnahme ausgeschrieben gewesen. Aus der Wohnung in Schwetzingen sei er ausgezogen, ohne es dem Vermieter mitgeteilt zu haben. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Haftbefehl wurde aufgehoben.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020