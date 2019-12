Schwerelose Klangvielfalt

Die Besucher des Hochamts am ersten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 25. Dezember, dürfen sich auf ein Highlight freuen. Der katholische Kirchenchor St. Pankratius hat die „Hirtenmesse B-Dur“ von Ferdinand Schubert ausgewählt. Zusammen mit Mitgliedern des philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg sowie Solisten und Wolfram Heid an der Orgel wird diese Komposition im Festgottesdienst um 10 Uhr in St. Maria aufgeführt.

Die in Latein gesungene Hirtenmesse op. 13 ist mehr als eine schöne Melodie, ihr stimmungsvoller Charakter passt zur unbeschwerten Weihnachtszeit. Das Werk lässt an vielen Stellen eine musikalische Nähe zu Franz Schubert, Ferdinands bekannterem Bruder, erkennen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Stille Nacht“ wird gespielt

Ein Hörgenuss vom Chor von Susan Naus Dengler und Lee Dengler mit dem Namen „Christmas Sanctus“ versüßt das Fest. Gespielt werden Lieder wie „O du fröhliche“ und „Stille Nacht, heilige Nacht“. Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler von der pädagogischen Hochschule Heidelberg leitet die Aufführung. Zur Generalprobe treffen sich die Chormitglieder am Montag, 23. Dezember, um 14 Uhr in St. Maria. zg

