Schwerer Verkehrsunfall auf K 4250

Schwetzingen.Auf der Ketscher Landstraße (K 4250) bei Schwetzingen in Höhe des Sportgeländes ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilte, waren ein Radfahrer und mehrere Fahrzeuge beteiligt. Der Unfall ereignete sich gegen 9.40 Uhr.

Die Kreisstraße ist derzeit wegen der Unfallaufnahme zwischen Ketsch und Schwetzingen voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Weitere Informationen