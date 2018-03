Anzeige

Hoppla, da hat einer die Kurve nicht gekriegt: Am frühen Dienstagmorgen sorgte ein Schwerlastfahrzeug, das von der Fahrbahn abgekommen war, für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Gegen 5.30 Uhr war ein Konvoi von drei Schwerlastfahrzeugen auf der B 39 in Richtung Schwetzingen unterwegs.

An der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim wollten die drei Fahrzeuge auf die A 6 in Richtung Mannheim auffahren. In der Überleitung kam der Lkw-Fahrer des ersten Fahrzeugs mit dem Heck seines Sattelzugs nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und prallte in die Leitplanken. Hierdurch wurde die gesamte Fahrbahn der Überleitung von der B 39 auf die A 6 in Richtung Mannheim blockiert. Das Fahrzeug, das lange Beton-Elemente geladen hatte, musste mit einem Kran wieder auf die Fahrbahn gehoben werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Während der Bergungsarbeiten musste die B 39 in Fahrtrichtung Schwetzingen kurzzeitig voll gesperrt werden. Hierdurch bildete sich vorübergehend ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Ab zirka 10 Uhr wurden alle Fahrbahnen wieder freigegeben. Der Rückstau löste sich daraufhin sukzessive wieder auf.