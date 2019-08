Schwetzingen: 87 Bewohner bei Brand in Hochhaus evakuiert

Schwetzingen.Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz in Schwetzingen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, gab es in einem Technikraum eines Hochhauses in der Tilsiter Straße eine starke Rauchentwicklung. Vor Ort konnte die Feuerwehr einen Schmorbrand in einem Elektroverteiler feststellen. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache dafür. Der Brand wurde schnell gelöscht. 87 Personen wurden laut Polizei aus dem Gebäude evakuiert. Eine Person kam aufgrund des Verdachts einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Elf Wohnungen blieben nach dem Schmorbrand des Elektroverteilers ohne Strom. Die betroffenen Bewohner wurden in Absprache mit der Stadtverwaltung in einem nahegelegenen Hotel untergebracht. Die Schadenssumme ist bislang nicht bekannt. Während des Einsatzes kam es aufgrund der großen Kräfteanzahl zu leichten Verkehrsstörungen. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwetzingen und Brühl sowie der Berufsfeuerwehr Heidelberg und zahlreiche Rettungskräfte.

