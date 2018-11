Schwetzingen zwischen Aufschwung und Weltkriegen

„Schwetzingen schreibt Geschichte!“ – so lautete das Motto zur 1250-Jahrfeier im Jahr 2016. Damals erschien mit Band 1 der Stadtgeschichte ein stadtgeschichtliches Kompendium, das die Geschichte der Stadt von der Vormoderne bis etwa ins Jahr 1800 beleuchtete.

Der nun fertiggestellte zweite Band der Schwetzinger Stadtgeschichte mit dem Titel „Schwetzingen – Geschichte(n) einer Stadt“ wird am morgigen Mittwoch um 19 Uhr im Palais Hirsch vorgestellt. Das Buch lädt zu einer Zeitreise in die moderne Stadtgeschichte und zeigt, wie sich Schwetzingen im 19. und 20. Jahrhundert allmählich zu der Stadt entwickelte, die sie heute ist. Dabei stehen unter anderem der Prozess der Stadtwerdung, der wirtschaftliche Aufschwung sowie die Zeit der Weltkriege und des Nationalsozialismus im Fokus. Lebensbilder historischer Persönlichkeiten, die die Entwicklung der Spargelstadt positiv beeinflussten, runden die einzelnen Kapitel ab. Bekanntes und bislang unveröffentlichtes Bild- und Dokumentenmaterial komplettiert das Werk und dokumentiert Vergangenheit und Gegenwart anschaulich.

Drei Jahre haben Stadtarchivar Joachim Kresin und der Leiter des Museums Karl-Wörn-Haus Lars Maurer an diesem Werk gearbeitet, haben recherchiert, selbst Beiträge geschrieben und sich mit den 26 Autoren abgestimmt. Herausgekommen ist ein 464 Seiten umfassendes Nachschlagewerk der Stadtgeschichte.

Musik aus dargestellten Epochen

Zur Buchvorstellung ist jeder eingeladen eingeladen. Nach einer Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl werden Joachim Kresin und Lars Maurer den Inhalt des Buches und die Bedeutung der zweibändigen Stadtgeschichte für Schwetzingen erläutern. Sängerin Martina Netzer und Pianist Michael Dalecke werden die Veranstaltung mit Musikstücken quer durch die im Buch dargestellten geschichtlichen Epochen umrahmen. Im Anschluss an die Buchvorstellung stehen die Autoren und Herausgeber bei einem kleinen Umtrunk für Fragen zur Verfügung. Auch besteht an diesem Abend die Möglichkeit, das Buch für 29,80 Euro käuflich zu erwerben. Danach ist es im örtlichen Buchhandel und in der Tourist-Information, Dreikönigstraße 3, erhältlich.

