Schwetzingens zweiter „Wolkenkratzer“

Von Schwetzingens zweitem „Wolkenkratzer“ schrieb unsere Zeitung damals etwas augezwinkernd, als im Januar 1961 – also vor genau 60 Jahren – der achtgeschossige Hochhausbau mit 25 Wohnungen in der Gustav-Stresemann-Straße 1 bezogen wurde, in direkter Nachbarschaft zum vorher schon stehenden Wiest-Hochhaus. Damals entstand in diesem Bereich der nördliche Stadtteil Schwetzingens.

Gebäude in dieser Höhe waren damals neu. Dementsprechend euphorisch heißt es im Zeitungsbericht: „Dieser elegante Hochhausbau mit zwei versetzten Baukörpern ist architektonisch außerordentlich interessant, formschön und dazu zweckmäßig gestaltet. In jedem Stockwerk befinden sich je eine Zwei-, eine Drei- und eine Vierzimmerwohnung mit Küche, Diele, komplett eingerichtetem, gekacheltem Bad mit elektrischem Warmwasseraufbereiter, abgetrenntem WC-Raum und einem Nebengelaß als Abstellraum. Alle Wohnungen sind geräumig, keine Puppenstuben, keine verbauten Winkel. Die Zweizimmerwohnungen haben etwa 70 Quadratmeter Wohnfläche, die Dreizimmerwohnungen 90 Quadratmeter, die Vierzimmerwohnungen etwa 110 Quadratmeter. Die 25. Wohnung – eine große Zweizimmerwohnung befindet sich im aufgesetzten neunten Teilgeschoß.“ Gebaut hatte das Haus Dr. Ing. Ludwig Bräuer nach den Plänen des Schwetzinger Architekten und Regierungsbaumeisters Kurt Schmitgen, der für seine planerische Leistung hochgelobt wurde: „Es ist ein kühnes und restlos gelungenes, hochmodernes Wohnhaus, in dem der neuzeitliche Wohnkomfort – ohne daß etwa aufwendig oder luxuriös gebaut worden ist – allen Mietern zugutekommt. Die schöne äußere Gestaltung des Hochhauses gereicht Schwetzingen zur Zierde. Es ist dazu vom Grundriß her klug durchdacht und organisch gestaltet“, heißt es im Zeitungsbericht weiter. Am Bau beteiligt waren ortsansässige Firmen, die heute nur noch zum Teil existieren – wie etwa Jünger + Gräter, Dachdecker Hoffmann oder der Malerbetrieb Franz.

Andere gibt es längst nicht mehr, wie die Bauunternehmung Decker, den Stuckateurbetrieb Gieser oder den Fliesenleger und Baustoffhändler Hillebrandt.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.01.2021