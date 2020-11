Schwetzinger Corona-Testzentrum: Initiatoren ziehen sich zurück

Schwetzingen/Region.„Aufgrund der Äußerungen des Schwetzinger Bürgermeisters Matthias Steffan in den Medien (Schwetzinger Zeitung vom Samstag, 28. November) beenden wir unsere Aktivitäten in Schwetzingen. So ist keine lösungsorientierte und professionelle Zusammenarbeit möglich. Wir konzentrieren uns auf unsere anderen Standorte. Rechtliche Schritte gegen rufschädigende Falschbehauptungen behalten wir uns vor“, heißt es in einer Pressemitteilung der SI Trading GmbH.

Diese wollte am Samstag im Hirschacker ein Corona-Schnelltestzentrum eröffnen (wir berichteten). Dazu kam es schließlich nicht, weil notwendige Auflagen nicht erfüllt waren. Nach der Veröffentlichung des Samstagsartikels entbrannte in den sozialen Netzwerken, auch auf der Facebook-Seite dieser Zeitung, eine Diskussion.



„Es tut uns leid für die vielen hundert Menschen, die sich bereits bei uns für einen Corona-Schnelltest angemeldet hatten. Während anderswo Kunden aus Bauwagen, Trinkhallen oder Hähnchengrills heraus zu weitaus höheren Preisen abgestrichen werden, hätten wir in der Veranstaltungslocation ,MiiO‘ eine sehr sichere, komfortable Umgebung mit einem ärztlich abgestimmten Hygienekonzept bieten können. In den nächsten Wochen wäre es auch möglich gewesen, unsere ohnehin bereits günstigen Testpreise weiter zu reduzieren. So hätten Familien vor Weihnachten massenhaft getestet und Infektionsketten unterbrochen werden können, da der Staat selbst bisher nicht genügend Testkapazitäten bereitstellen kann“, heißt es in der Stellungnahme des Mannheimer Unternehmens. Das hatte Testungen für 49 Euro angeboten und Sonderpreise für Familien in Aussicht gestellt. „Interessierte Gemeinden und Städte können sich für eine Zusammenarbeit gerne bei uns melden“, heißt es weiter.

