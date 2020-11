Schwetzinger im Vorstand

Der SPD-Landesparteitag endete für die Schwetzinger SPD mit einem personellen Doppelerfolg: Sowohl die stellvertretende Kreisvorsitzende Neza Yildirim, als auch der Landtagsabgeordnete Daniel Born wurden mit starken Ergebnissen bereits im ersten Wahlgang in den Landesvorstand als Beisitzer gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung. Born wurde bei dieser Wahl, nach der Vorstandswahl 2018 und der Wahl zur Antragskommission 2019, zum dritten Mal in Folge bei einem Landesparteitag mit Abstand Stimmenkönig. Spitzenkandidat für die Landtagswahl ist Andreas Stoch.

Der Parteitag der baden-württembergischen SPD wurde wegen der Pandemie kurzfristig in ein Online-Event transformiert. Mehr als 300 Delegierte nahmen von zu Hause aus teil, diskutierten und verabschiedeten das Wahlprogramm für die Landtagswahl 2021. Für die Wahlen von Andreas Stoch als Spitzenkandidat sowie des Vorstands wurden landesweit 21 Wahlbüros eingerichtet, die von über 300 Delegierten zur Stimmabgabe genutzt wurden.

Für Yildirim und Born, die im März bei den Landtags- und Bundestagswahlen im Wahlkreis auf den Stimmzetteln stehen, sind aber vor allem die Programmbeschlüsse entscheidend. „Ich habe mich im Landtag besonders für die Landeswohnbaugesellschaft und die gebührenfreie Kita eingesetzt. Es ist richtungsweisend, dass die SPD hiermit zur Landtagswahl antritt und damit klarmacht: Wir wollen ein Land mit bezahlbarem Wohnraum, gebührenfreier Kita und deutlich spürbarer finanzieller Entlastung der Familien“, erklärt Born.

Yildirim betont vor allem den umweltpolitischen Fokus. „Ich bin vom starken Einsatz der SPD für einen Politikansatz, der gleichermaßen soziale, ökologische und ökonomische Aspekte berücksichtigt, wirklich begeistert. So entschieden und pragmatisch setzt sich keine andere Partei für eine gerechte und effiziente Umweltpolitik ein.“ Beide freuen sich über das starke Votum für Andreas Stoch, der mit knapp 95 Prozent zum Spitzenkandidaten der Landes-SPD gewählt wurde. zg

