Schwetzinger Spargel erfreut die Kanzlerin

In dieser Zeit, etwa um 1850, bauten unter anderem auch Handwerker Spargel zum Eigenbedarf an, der so den Weg in die breitere Bevölkerungsschicht fand. Mit Ökonom Max Bassermann folgten ein großflächiger Anbau von Spargel und die weltweite Vermarktung mittels Konserven aus seiner Fabrik ab 1875.

Zwei exklusive Sorten

Eine Besonderheit für Schwetzingen sind zwei erlesene Sorten. Diese sind auf die Zuchterfolge von Hofgärtner Gustav Adolph Unselt (1866 – 1924) zurückzuführen, der mit den Pflanzen experimentierte und für eine Steigerung der Spargelerträge sorgte. Auf der Basis seiner Forschungen entwickelte der Repräsentant der Saatzuchtanstalt Franz Böhne den „Schwetzinger Meisterschuss“ (1952) und „Lucullus“ (1975).

Davon können sich die Liebhaber des Saisongemüses mit dem offiziellen Anstich heute auf dem Hof der Familie Renkert, auf dem Spargelkönigin Janine I. zu Hause ist, bis zum Johannistag (24. Juni) überzeugen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.04.2018