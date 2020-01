Von Jürgen Gruler

Schwetzingen/Stuttgart. „Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen. In Berlin erwarten mich große Aufgaben und es geht ja um viele Themen aus den Bereichen Umwelt und Klimaschutz, in die ich mich bestens einbringen kann“, sagt der Schwetzinger Dr. Andre Baumann (Bild) im Gespräch mit unserer Zeitung. Er ist Ministerpräsident Winfried Kretschmanns neuer

...