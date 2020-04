Schwetzinger zur „Schatzsuche“ eingeladen

Lars Maurer, Leiter des städtischen Museums im Karl-Wörn-Haus, begibt sich auf Schatzsuche – und dazu braucht er die Schwetzinger Bürger.

Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, ist zuhause bleiben das derzeitige Gebot der Stunde. Dass dieser Umstand nicht zwangsläufig zu Einsamkeit und Trübsal führen muss, zeigt der kreative Umgang zahlreicher Menschen mit dieser ungewohnten Situation, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Viele Menschen nutzen die Tage zuhause auch für einen ausgiebigen und gründlichen „Frühjahrsputz“. Diese Tatsache möchte das städtische Museum im Karl-Wörn-Haus zum Anlass nehmen, auf seine neueste Kampagne, den Sammlungsaufruf „Schwetzingen auf Schatzsuche“, hinzuweisen.

Auf Dachböden stöbern

Ob in verborgenen Ecken des Kellers, Schubladen aus dem Schrank der Großmutter oder auf verstaubten Dachböden: Überall dort, wo alte Schätze gesammelt und vergessen werden, können sich Objekte befinden, die die lange und vielfältige Geschichte Schwetzingens offenbaren. Daher bittet das städtische Museum um aktives „Mitsuchen“ und lädt auf eine gemeinsame „Schatzsuche“ in die Vergangenheit ein.

Fotos mailen oder anrufen

Lars Maurer bittet darum, ihm Fotos der gefundenen „Schätze“ mit den dazugehörigen Geschichten entweder per E-Mail an museumsverwaltung@schwetzingen.de zuzusenden. Auch freut er sich, wenn ihn Bürger anrufen und ihre „Schätze“ am Telefon beschreiben. Er ist unter der Nummer 06202/87-468 erreichbar.

Die interessantesten und spannendsten Einsendungen werden dann innerhalb der nächsten Wochen in dieser Zeitung durch Pressemitteilungen aus dem Rathaus und über die bekannten Informationskanäle der Stadt vorgestellt. zg

