Anzeige

Ein Stück Schwetzingen gibt’s ab heute bei Engelhorn in Mannheim auf den Planken zu sehen – und zu kaufen: Anna Becker, die ihr Design-Geschäft „frjor“ in der Mannheimer Straße in Schwetzingen betreibt, hat ein zweimonatiges Gastspiel in dem großen Kaufhaus in der Quadratestadt (wir berichteten). Fenster (Foto) und Schaufensterpuppen sind mit Schalen und Tassenmustern der Künstlerin ausstaffiert und ein echter schwarz-weißer Hingucker. / kaba