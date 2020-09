Schwimmausbildungstartet jetzt wieder

Region.Die DLRG Schwetzingen-Oftersheim-Plankstadt startet nach den Sommerferien am Montag, 14. September, wieder ihre Schwimmausbildung. Nachdem sie vor den Sommerferien mit ausgewählten Schwimmstunden den Ausbildungsbetrieb unter Corona-Bedingungen erprobt hat, sollen nun wieder alle Schwimmstunden stattfinden.

Da die Ausbildungskapazitäten im Wasser in der Corona-Verordnung stark begrenzt sind, ist es der DLRG leider noch nicht möglich, neue Teilnehmer aufzunehmen. Auch für jene, die einen Platz in den Schwimmstunden in Schwetzingen, Plankstadt oder Brühl haben, gibt es weiter Einschränkungen – so ist eine zusätzliche Anmeldung fürs Training erforderlich. zg

Info: Infos zum Prozedere: www. schwetzingen.dlrg.de/corona

