Schwöbel lässt sich nicht einschüchtern

„Nicht einschüchtern lassen“ – das Motto stellte Dr. Hans-Peter Schwöbel, Kfz-Mechaniker, Soziologe, Satiriker und Schriftsteller über den Vortrag bei der Initiative „Aufbruch 2016“. Lesungen aus seinem neuesten Buch und Gespräch mit den zahlreichen Zuhörern gingen nahtlos ineinander über, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppierung.

Einschüchterung durch diffamierende Bezeichnungen wie Rechtspopulist, Rechtsextremist oder Rassist, so Schwöbel, vollziehe sich auf vielen Ebenen, etwa in der Politik, den Medien, in Predigten und in der Kunst. Wichtig sei, durch den ständigen Kontakt eine gemeinschaftliche Stimme zu finden, die gesellschaftliche Probleme exakt erfasse.

Ein wichtiger Impuls sei für ihn der kanadische Kognitionspsychologe Steven Pinker gewesen, der in seinem 2018 erschienenen Buch „Aufklärung jetzt“ für „Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt“ eintrete. Die Veränderungen reichten von steigender Lebenserwartung, besserer Gesundheit, größerem Wohlstand über das liebevollere Verhältnis zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern bis hin zu politischen Elementen wie „mehr Demokratie“ oder „mehr Frieden“, so Schwöbel über Pinker.

Phänomenal sei, wie stark die Zahl der Länder zurückgegangen sei, in denen in der Welt überhaupt noch die Todesstrafe vollstreckt werde (auch in den USA 2015 nur noch in sechs Bundesstaaten). Fortschritt durch Aufklärung beschränkte sich dabei keineswegs auf Demokratien des Westens. Die ganze Welt profitiere davon, wenn auch mit Jahrzehnten Verspätung. Verpflichtung für uns heute sei deshalb, dieses Engagement fortzusetzen und weiterhin für Vernunft, Wissenschaft und Humanismus einzustehen.

Ein konkretes Beispiel sei für ihn der Kampf gegen das üble Erbe des Leninismus, Stalinismus und Maoismus, das von linken Ideologen verschwiegen, verharmlost oder gar propagiert werde, so Schwöbel. Er bezeichnete es als vorbildlich, wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus aufgenommen worden sei und die Ursachen dieses Zivilisationsbruches erörtert und erforscht worden seien. Das Bewusstsein, „nach Auschwitz“ zu leben, sei den Deutschen zu Recht tief eingeprägt worden. Im Hinblick auf die „linken Despoten“, die rund um den Globus und über viele Jahrzehnte Menschen und Völker tyrannisiert hätten, sei nichts Vergleichbares geschehen. Über die unzähligen Verbrechen und Gräueltaten, die in allen kommunistischen Ländern begangen worden seien, sei niemals eine vergleichbar tiefgreifende Diskussion geführt worden.

Er kritisierte, dass die auf die Gemeinsamkeiten zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus hinweisende Totalitarismus-Theorie bereits seit den 1950er Jahren gezielt aus der wissenschaftlichen Diskussion ausgeschlossen und ihre Vertreter ausgegrenzt worden seien. Das Schicksal des Berliner Stalinismus-Forschers Jörg Baberowski zeige, mit welch üblen Machenschaften der verfolgt werde, der an das Tabu rühre und den stalinistischen Terror in gleicher Weise betrachte und analytisch untersuche: „Für die Demokratie in Deutschland ist es schlichtweg eine Katastrophe, dass die Linken – nicht nur die Partei – nicht den Mut haben, sich ihrer eigenen Geschichte zu stellen“, so Schwöbel. zg

Samstag, 07.12.2019