Anzeige

Der Schlossgarten wird wieder ein Stück authentischer: Wegeführung und Bepflanzung beim Merkurtempel werden seit einiger Zeit so wiederhergestellt, wie sie zu Zeiten des Gartenkünstlers Friedrich Ludwig von Sckell vor über 200 Jahren aussahen, teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten mit.

Nachdem die Wege mit ihren Proportionen und Blickachsen im Oktober und November vergangenen Jahres wiedererstanden sind (wir berichteten), geht es bei den Arbeiten, die die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg jetzt im Schlossgarten beginnen, um die Bepflanzung. Historisch korrekt sollen hierbei die Gehölzgruppen im Sinn von Friedrich Ludwig von Sckell wieder zur Geltung kommen. Die Arbeiten starten in den nächsten Tagen und werden etwa zwei Wochen dauern. Während der Baumaßnahmen wird der Zugang zum Tempel eingeschränkt sein, heißt es in er Pressemitteilung.

Die englische Partie um den Merkurtempel gilt als ein Meisterwerk des Gartenarchitekten Friedrich Ludwig von Sckells in Schwetzingen. Bei Überarbeitungen und Instandsetzungen hatte man vor allem im 20. Jahrhundert den Verlauf der Wegesituation und den Pflanzenbestand deutlich verändert. Das Ergebnis: Die ursprüngliche Gestaltungsabsicht von Sckells erschien ganz verfremdet und war kaum noch zu erleben. Nachdem die Wege und der Platz im unmittelbaren Umfeld des Merkurtempels auf der Grundlage von historischen Plänen zurückgebaut worden waren, folgt nun die Bepflanzung. Auch hier stützen sich die Fachleute der Staatlichen Schlösser und Gärten auf Quellen der Zeit: historische Ansichten, Pflanzenverzeichnisse und zeitgenössische Beschreibungen. „Nach der Wiederherstellung der Wegeführung soll nun auch die Vegetation in der Artenzusammensetzung, in der räumlichen Komposition und der malerischen Wirkung der Qualität der Entstehungszeit gerecht werden“, erklärt Prof. Dr. Hartmut Troll, bei den Staatlichen Schlössern und Gärten für die historischen Gärten zuständig.