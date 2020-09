„Sebastian Kurz hat es vorgemacht“

Schwetzingen/Plankstadt.Alexander Mitsch ist immer wieder für Überraschungen gut. An diesem Dienstag erscheint sein Buch „Im Dienste der Überzeugung: Wie wir Deutschland und die CDU/CSU nach Merkel retten“. Darin beschäftigt er sich unter anderem mit der Frage, was nach 16 Jahren mit Angela Merkel an der Regierungsspitze vom politischen Profil der CDU/CSU übrig geblieben ist.

Der Mann, der schon mit der

...