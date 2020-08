Sechs positiv getestete Asylbewerber

Nachdem unter den positiv auf Corona getesteten Mitarbeitern der Heidelberger Firma Gaster Wellpappe auch fünf Bewohner der Asylunterkunft in Hockenheim waren, gab es am Mittwoch einen Massentest bei allen Bewohner. Jetzt liegen für zwei Drittel die Ergebnisse vor. Sechs Personen sind infiziert, einer mehr als bereits am Dienstag bekannt geworden war. Weitere Ergebnisse sollen noch bis Freitagabend vorgelegt werden. Die Stadt Schwetzingen, die die Unterkunft angemietet hat, bringt die sechs positiv Getesteten nach Absprache mit dem Land in die Erstaufnahmeeinrichtung in der Schwetzinger Tompkins-Kaserne in ein separates Stockwerk, sorgt dort für die Einhaltung der Quarantäne und die Versorgung der Männer.