Seefahrer-Atmosphäre bei den Senioren im Hildacafé

„So eine tolle Stimmung hatten wir hier noch nie“, schwärmte Rosemarie Schuhmacher aus Brühl. „Und ich habe von den Anfängen hier noch keine einzige Veranstaltung versäumt“, ergänzte sie. In der Tat: Das Hildacafé im Hebelhaus glich zuletzt einem Tollhaus.

Der Seemannschor der Hockenheimer Marinekameradschaft hatte von Anfang an die richtige Mischung von Matrosen- und Seefahrtsliedern mitgebracht und der Nachmittag wurde zu einem herrlichen Bordfest mit einer richtig erfrischenden Nordseebrise aus Nordost. Neben herrlichen Gesangsstimmen begeisterten die singenden Blauhemden aus der Rennstadt auch mit Akkordeons, Gitarren, Mundharmonika und Bongos. „Seit drei Jahren haben wir sogar stimmgewaltige weibliche Unterstützung in unseren Reihen“, sagte Vizechorleiter Martin Heiler. Mit voller Kraft voraus leitete er seinen Chor mit dem Lied „Moin, moin“, dem altvertrauten Gruß von Küste, Meer und Strand, sicher durch die aufpeitschenden Nordseewellen. Bei den Titeln „Fremde Häfen will ich sehen“ und „Wir lieben die Stürme“ wurde kräftig mitgeklatscht und geschunkelt. Als „Lili Marlen“ und „La Paloma“ von Hans Albers angestimmt wurden, mussten die singenden Blauhemden sogar aufpassen, dass sie von ihren über 70 plötzlich lautstark mitsingenden Mithörern nicht überstimmt wurden.

Immer wieder würzte der Vorsitzende Herbert Kögel, selbst ehemaliger Marine-Seefahrer, gelungen die kurzen Pausen mit Matrosenwitzen und jeder Menge lustigem Seemannsgarn. Zu dem Repertoire im Schlussdrittel gehörte auch das Stück „Sankt Niklas war ein Seemann“, das genau in die jetzige vorweihnachtliche Zeit passte. „Das war spitze und ihr seid zurecht mit den größten Vorschusslorbeeren heute zu uns gekommen“, sagte Diakonievereinsvorsitzender Ulrich Kirchner. Danach durften sich die stimmungsvollen Seefahrer dem aufgetischten Kaffee und Kuchen der Damen der Freiwilligenagentur widmen. rie

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.11.2019