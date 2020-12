Sehnsucht nach dem Schwetzinger Schlossgarten

Der Schlossgarten Schwetzingen ist Corona-bedingt seit Oktober geschlossen. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs sind nach eigenen Aussagen an die Lockdown-Vorgaben gebunden und planen demnach eine Wiedereröffnung am Sonntag, 10. Januar. Einige unserer fotografiebegeisterten Leser haben der Redaktion in den zurückliegenden Tagen und Wochen schöne Bilder aus dem Park zukommen lassen, um so die Sehnsucht nach einem Spaziergang durch die Anlage zumindest etwas abzumildern. Viel Spaß beim Durchklicken!