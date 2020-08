Sehnsuchtsorte diesseits von Massentourismus

Die Bergwiesen sind grüner und blühender, die Sterne am Abendhimmel leuchten heller, die Luft ist reiner, die Bäche klarer, das Summen der Bienen intensiver: In Gramais scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. Wunderbare Ruhe breitet sich über dem 38-Einwohner-Dorf aus. Offiziell stehen 48 Bewohner im Register dieser kleinsten eigenständigen Gemeinde Österreichs. Sie hat einen Bürgermeister, einen Gemeinderat, eine Feuerwehr samt Auto, eine Bergwacht, eine Alpinschule, eine Yogaschule, einen Bauernladen, drei Bauernhöfe mit Rindern und Schafen, eine Revierjagd, eine Kirche und den Gasthof „Alpenrose“ mit ausgezeichneter Küche. Fremdenzimmer werden vermietet, der Kindergarten ist 20 Autominuten entfernt im Tal in Elbigenalb, die Volksschule in Häselgehr (15 Minuten) und ein Gymnasium in Reutte (40 Minuten).

Gramais gehört mit Hinterhornbach, Pfafflar und Kaisers – die nur wenige Einwohner mehr zählen – zu den so genannten Lechtaler Auszeitdörfern. Die Auszeit beginnt hier mit der Anreise: Eine schmale Straße schlängelt sich serpentinenartig durch das Seitental der Lechtaler Alpen bis in den Talschluss auf die 1328 Meter. Handyempfang – Fehlanzeige. Doch im Ort gibt’s gutes öffentliches Wlan. Die Natur in den Auszeitdörfern wirkt intakter als sonst irgendwo. Hier sucht man vergebens nach Massentourismus, Hotels und Gondeln. Wanderer, Bergsteiger, Kletterer, Skilangläufer und Schneeschuhwanderer kommen dafür voll auf ihre Kosten. Die Infrastruktur verfügt über alles Notwendige. Ruftaxis und Busse verkehren auf den Straßen, die in den Wintermonaten durch Lawinenabgänge auch mal unbefahrbar werden. Dennoch: Diese Bergdörfer sind allesamt Sehnsuchtsorte für Ruhesuchende, in denen Tiroler Traditionen auf zeitgemäßen Komfort treffen.

Berge als Wesen der Freiheit

Allerdings haben diese Dörfer noch etwas gemeinsam: Sie sind vom Aussterben bedroht. In den zurückliegenden Jahrzehnten verließen junge Menschen die Region auf der Suche nach einem anderen Lebensstil oder wegen der Arbeit. Anders bei Claudia und Hubertus Lindner. Sie haben das Leben in den Bergen bewusst gewählt. Freiheit, sagt Hubertus, der von allen nur „Hubsi“ genannt wird, ist eine Wesenheit der Berge. Und diese Freiheit ist der Lebenstraum der beiden.

Claudia stammt ursprünglich aus Dresden. Sie studierte Kommunikationswissenschaften, hat dann Filmschnitt gelernt, um irgendwann mal beim Fernsehen zu arbeiten. „Trash-TV“, sagt sie, das wäre ihr Ding gewesen. Doch dafür hätte sie in der Stadt leben müssen, das wollte sie nicht. Seit ihrem 23. Lebensjahr arbeitete sie jeden Sommer auf Berghütten, seit 2008 kennt sie das Lechtal, über das sie ihre Diplomarbeit geschrieben hat. Der Traum, hier einmal ein Berghostel zu eröffnen, begleitete sie jahrelang. In Dresden-Neustadt, der alten Heimat, sei jedes Jahr alles anders gewesen. In den Bergen gäbe es eine wohltuende Beständigkeit, Beziehungen könnten hier besser wachsen. So hat sie erfolgreich ihre Marketingagentur aufgebaut. Sie ist gerade dabei, einen Verein für Frauen in der Wirtschaft zu gründen, ein Netzwerk aufzubauen. Zudem betreibt sie mit ihrem Mann „Hubsi“ die Bergschule Lechtal samt Kletterareal direkt hinterm Haus und das „Basecamp“. So nennen die beiden ihr lässiges Ferienhaus, dass nach einem Tiny House Konzept errichtet wurde – heißt: Gemütlichkeit auf kleinstem Raum mit Komfort, um gemeinsam Qualitätszeit zu verbringen. Alles ist vorhanden: eine moderne, großzügige Dusche, eine voll ausstaffierte Küche, Schlafgelegenheiten für bis zu sieben Personen, dazu ein Garten mit Terrasse samt Bergblick. Claudias Traum der „Herbergsmutter“ ist Realität geworden.

„Hubsi“ ist gebürtiger Steirer. Die beiden haben sich nicht etwa auf einer romantischen Almhütte kennengelernt, sondern auf einer Datingplattform im Internet. Die Liebe zu den Bergen hat er von Haus aus mitbekommen. Neben seinem anspruchsvollen Managementjob im Gesundheitswesen machte er eine Bergführerausbildung. Dennoch bestimmte das wirtschaftliche Denken seinen Alltag. Bis zu einer Erkrankung, die sein Leben ändern sollte.

Heute sagt „Hubsi“, er habe sich mit seiner Frau entwickelt. Beide führen ein nachhaltiges Leben, was letztlich nichts anderes bedeutet, als mit der Natur Hand in Hand zu gehen, mit und von ihr zu lernen und mit ihr zu leben – eben so, wie es schon die Menschen seit jeher in den Bergdörfern Tirols getan haben. Der Kaiserschmarrn wird hier schon mal vegan aus Dinkelmehl mit Kürbiskernöl, Kurkuma und Stevia serviert, doch die beiden essen auch gern typisch Österreichisch im 200 Meter entfernten Gasthof oberhalb ihrer Bergschule, ihres Zuhauses. „Hubsi“ entwickelt sein Kletterareal am „hauseigenen“ Felsen peu à peu, bietet dort Kurse an, zudem Bergtouren etwa mit den drei Huskys („Husky Mountaineering“) und das angesagte Bowspring (zu deutsch: Bogenfeder). Dieses Bewegungskonzept ist nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf den Körper ausgerichtet – für jeden prima, insbesondere für Yoga- und Kletterfans. Gepaart wird das Ganze mit der Umsetzung und dem Einklang in der Natur. Man kann auch sagen: Lindners setzen Trends.

Fleisch und Heu als Exportschlager

Apropos: Ramona und Christoph Sprenger sind ebenfalls gewissermaßen Trendsetter. Sie kehren zurück zu den Wurzeln ihrer Vorfahren, setzen dabei aber ihre eigenen, neuen Maßstäbe. Die beiden haben sich bewusst für ein Leben in Boden entschieden, einem Ortsteil des Auszeitdorfs Pfafflar, und dort den Bauernhof von Christophs Eltern übernommen. Ramona ist leidenschaftliche Landwirtin, arbeitet zudem beim Tourismusverband Lechtal und kümmert sich als Lechwegmanagerin um den gleichnamigen grenzüberschreitenden Weitwanderweg zwischen dem österreichischen Lech und dem deutschen Füßen. Ihr 26-jähriger Mann ist gelernter Mechatroniker und gab für den Bauernhof seine bisherige sichere Anstellung auf. Ein Risiko, wie er zugibt, aber eines mit Zukunftsvisionen. Er hatte immer den Traum, zu Hause zu arbeiten, erzählt er. Freilich sei es ein Siebentagejob und nicht immer alles einfach. Doch er ist bei seiner Familie, bei seiner Frau, bald mit Nachwuchs. Das ist Lebensqualität, das zählt. Und dann ist da noch die Bekenntnis zu seinem Heimatdorf.

Sprengers kümmern sich um ihre Almwiesen, haben 14 Stück Grauvieh, Waliser Schwarzschafe, Hühner, Hund und Katze. Sie verkaufen Fleisch, setzen dabei auf „Bio dry aged“. Das Fleisch wird vakuumiert und kommt etwa dreieinhalb Wochen in Kühlkammern. Dieser Reifeprozess entzieht dem Fleisch das Wasser und aktiviert Enzyme. So bekommt es nicht nur einen intensiven Geschmack, sondern ist auch wunderbar zart. Hierfür haben sie Abnehmer in allen Teilen Österreichs und Deutschlands. Das Paar hat ein weiteres pfiffiges Geschäftsmodell: Es verkauft das gesunde Lechtaler Bergwiesenheu in Zwei- oder Vier-Kilo-Paketen per Versand an Kleintierbesitzer – auch nach Deutschland. Ein echter Hit, sagt Ramona, denn Kaninchen, Meerschweinchen und Chinchillas wissen eben auch, was gut ist (www.lechtaler-bergwiesenheu.at). Außerdem vermietet die Familie zwei Ferienwohnungen (www.bauernhof-friedl.at), um Gäste an ihrem kleinen Paradies teilhaben zu lassen. Und das setzt sich so zusammen: Boden hat eine Kirche, ein nigelnagelneues Feuerwehrhaus samt Feuerwehr, allerdings ohne Auto, und noch ein Gasthaus (früher waren es drei) mit Fremdenzimmern und sogar Hallenbad. Gastwirt Walter ist 89 Jahre alt und betreibt ein kleines Kraftwerk, das an Wintertagen ohne Strom im Ort sein Haus leuchten lässt.

Die Winter, erzählen Ramona und Christoph, können sehr schön sein, auch oder gerade wenn die Straße schneebedingt dicht ist, kein Verkehr rein- oder rauskommt. Dann werden die Schlitten rausgeholt, die Dorfbewohner rodeln auf der Straße und treffen sich im Gemeinschaftsraum auf ein Heißgetränk. Das Leben in den Lechtaler Auszeitdörfern ist eben ganz besonders – selbst wenn es nur ein paar Tage zur Erholung sind.

