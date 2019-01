Sehnsuchtstropfen aus Italien verkostet

Der Wein, den sich die Teilnehmer des Weinstammtisches der mediterranen Kochgesellschaft dieses Mal im Karl-Wörn-Haus vornahmen, gehört nicht per se in die Klasse der Spitzenweine. In den Augen des Weinvirtuosen Frank Jasensky ist er ein „bodenständiger und grundehrlicher Wein“. Aber für Deutschland ist dieser Wein viel mehr. Vor allem in den Wirtschaftswunderjahren nach 1950 geriet er zum

...