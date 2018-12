Seidel angelt seit 60 Jahren

Das hat schon Tradition bei den Anglern: Zum Jahresende trifft man sich mit den Familien und Freunden zur gemeinsamen Winterfeier im TV-Clubhaus. Es ist ein Fest der Generationen, bei dem man nicht nur das Jahr 2018 Revue passieren lässt, sondern auch die Vereinsmeister, lange Mitgliedschaften, Helfer und Helferinnen geehrt werden.

Der Vorsitzende Markus Strube eröffnete die Winterfeier und bedankte sich bei Mitgliedern und Sponsoren für ein gelungenes Jahr. Er hatte die Ehre, zahlreiche Vereinsmitglieder für langjährige Mitgliedschaft auszuzeichnen. Unter anderem Gerhard Seidel, der die sagenhafte Zahl von 60 Jahren im ASV feierte. Begrüßen konnte er wieder die Sportfreunde des ASV Rohrhof.

Nach dem Essen eröffneten die Sportwarte Fränk Storck und Marko Riether die Ehrungen der Jahreswertung. Wieder einmal stand an erster Stelle der 2. Vorsitzende Torsten Hetterling. Jürgen Bruckbauer und Fränk Storck belegten Platz zwei und drei. Schöne Sachpreise waren der verdiente Lohn. Die Käseplatte bekam diesmal Sportfreund Marco Hartmann. In gemütlicher Runde ging die Weihnachtsfeier noch bis in die frühen Morgenstunden. zg

