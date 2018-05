Anzeige

Salimina Dampha ist glücklich. Nicht nur hat er einen Beruf gefunden, der ihm Spaß macht, er fühlt sich auch in seinem Betrieb pudelwohl. Seit September schon wird er bei Sanitär Moos zum Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik ausgebildet. Der 23-jährige Flüchtling stammt aus Gambia und wohnt seit zwei Jahren in Schwetzingen.

Dampha kommt gerade von einem Montageeinsatz, als wir ihn im Foyer der Firma zum Gespräch treffen. „Bei unserem Kunden war die Abwasserleitung verstopft. Wir haben die Verstopfung behoben und ein defektes Rohr ausgetauscht, bevor wir ein neues Waschbecken angebracht haben“, berichtet er von seinem Tagwerk. Bei der Arbeit begleitet der Gambier andere Mitarbeiter, die ihn bei den einzelnen Arbeitsschritten anleiten. Den Spaß an der Monteursarbeit hat er bei einem Praktikum im vergangenen Sommer entdeckt. „Davor war ich schon Praktikant in einem Hotel, habe als Autosattler und Mechaniker gearbeitet“, erzählt Dampha, „das hat zwar auch Spaß gemacht, aber am besten gefällt es mir hier.“

Note zwei ist ausbaufähig

Die Praktika absolvierte er während seiner Zeit an der Justus-von-Liebig-Schule in Mannheim. „Dort haben wir Deutsch gelernt, aber auch Gemeinschaftskunde- oder Matheunterricht gehabt“, berichtet er. Zur Schule geht er auch jetzt noch gerne. Die Berufsschule ist in Mannheim, erzählt Dampha, deshalb muss er in Schulwochen immer besonders früh aufstehen. Aber das mache ihm nichts aus. Er zeigt uns sein aktuelles Zeugnis, die schlechteste Note ist eine Zwei – hier will er noch besser werden, sagt er. Zwar mag das bis zu dieser Stelle nach einer Erfolgsgeschichte klingen, doch die Sache hat einen Haken: Salimina Damphas Asylantrag wurde abgelehnt. Dagegen hat er – zusammen mit seiner ehrenamtlichen Betreuerin Elke Glavan – Klage eingereicht. Weil auch diese Klage nicht erfolgreich war, benötigt er nun eine sogenannte Ausbildungsduldung. Eine Ausbildungsduldung ist die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung für die Dauer der Ausbildung. Nach einem erfolgreichen Abschluss könnte Dampha eine zweijährige Aufenthaltserlaubnis bekommen – sofern er eine Stelle in seinem Ausbildungsberuf annimmt. „Diese Duldung haben wir beim Regierungspräsidium in Karlsruhe beantragt“, berichtet Elke Glavan im Gespräch mit unserer Zeitung, „dazu müssen die Aufenthaltsgestattung, der Ausbildungsvertrag und eine Bestätigung der Berufsschule eingereicht werden.“ Nach einer kurzen Pause ergänzt sie: „Und natürlich der Pass.“