Seine Liebe: Kunst und Stiere

Treibholz verfremdet

Neben Bronze und Silber bringt Heinz Rupp auch Holz in eine neue Form. Da ist etwa dieses Stück Treibholz, das Heinz Rupp und seine Frau Margit, die ihn in seinem Wirken unterstützt, in Hirschhorn am Neckar gefunden haben. „Ich habe es abgestrahlt, mit Acrylfarbe geschwärzt und mit Blattgold veredelt“, sagt Heinz Rupp. Ein besonderer Hingucker ist ein blaues Mineral in dessen Mitte – zu sehen ist das Werk nun auch beim Juwelier am Schloss. cat

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.05.2018