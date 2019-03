Seit 55 Jahren lieben sie das Gefühl in der Luft

Nur durch ein kurzzeitiges Hochwasser war der Flugbetrieb im vergangenen Jahr beeinträchtigt worden. Das erzählte der Vereinsvorstand Udo Mühlhölzer bei der Jahreshauptversammlung des Sportfliegerclubs im Vereinsheim am Flugplatz Herrenteich am Rheindamm bei Ketsch. Bei 3380 Starts konnten 934 Stunden auf Vereinsflugzeugen geflogen werden.

Zudem wurden zwei Fluglager für Mitarbeiter der Pfalz-Flugzeugwerke durchgeführt. Weiterhin wurde ein einwöchiges Fluglager für die Mitglieder zu Beginn des Sommerurlaubs am Herrenteich veranstaltet. Der überwiegend zur Förderung des Streckensegelfluges im Bereich der Jugendarbeit angeschaffte Hochleistungsdoppelbesitzer vom Typ „Duo-Discus“ konnte im vergangenen Jahr ebenfalls intensiv eingesetzt werden – die Stadt Schwetzingen hatte das finanziell möglich gemacht.

Im Sportbericht nahm der zweite Vorsitzende, Dr. Marco Nagel, die Ehrungen für sportliche Erfolge der Mitglieder vor. Im technischen Bericht waren keine größeren Probleme zu berichten, obwohl die Wartung der Flugzeuge und der Infrastruktur am Flugplatz natürlich jedes Jahr einen großen Einsatz der Mitglieder erfordert. So verlieh das scheidende Vorstandsmitglied Dr. André Junker mit einem Augenzwinkern in diesem Jahr die stilechten Orden „Veteranen der Arbeit“ an Bernd Schwarz für Winterwartung der Segelflugzeuge, Gerhard Lucius für den Einsatz für den Motorsegler „Super-Falke“ sowie an Dr. Carmen Ciré und Dr. Ludger Ciré für die Pressearbeit und die Wartung der medizinischen Notfallausrüstung.

Wenig Kosten für Reparatur

Schriftführer Michael Greten konnte über einen stabilen Mitgliederbestand berichten. Wie Ausbildungsleiter Andreas Krupp referierte, konnte der in Zusammenarbeit mit den Hockenheimer und mittlerweile auch Haßlocher Segelfliegern erneut im Winterhalbjahr durchgeführte Theorieunterricht für 17 Flugschüler als Basis der nachfolgenden praktischen fliegerischen Ausbildung erfolgreich durchgeführt werden. Hierfür stellten sich neun Fluglehrer als Referenten zur Verfügung und auch die nötige Sprechfunkausbildung wird von einem Schwetzinger Vereinsmitglied, Martin Rulffs, durchgeführt. Jugendleiter Patrick Mühlhölzer teilte mit, dass die Jugendabteilung am Spargelsamstag und beim Kinderferienprogramm teilnehmen.

Kassenleiter Bernd Krupp konnte im Anschluss eine positive Bilanz vorlegen, da im vergangenen Jahr weniger Kosten für Reparaturen angefallen waren als in den Vorjahren. Mit Freude wurde seine Bereitschaft aufgenommen, seine Tätigkeit ein weiter auszuführen. Anschließend wurde eine Satzungsergänzung diskutiert, die die Kundgabe rassistischen, antisemitischen, ausländerfeindlichen und extremistischen Gedankengutes durch Vereinsmitglieder mit einem Vereinsausschluß sanktioniert. Dieser Antrag stieß auf allgemeine Zustimmung, erfordert aber eine Abstimmung in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. zg

