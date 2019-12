Sekretärin mit viel Herz

Schulleiter Florian Nohl überreicht Silvia Rieger einen Blumenstrauß. © GMS

Zwei neue Sekretärinnen feierten ihren Einstand an der Schimper-Gemeinschaftsschule und eine wurde in den Ruhestand verabschiedet: Claudia Hoffmann und Sabine Zahn sind die beiden neuen Gesichter an der Einrichtung. Ein vertrautes Gesicht hingegen wird künftig fehlen: Silvia Rieger hat ihre Arbeitszeit beendet.

Als Stenokontoristin bei Brown Boveri fing sie an, schon gleich fand sie ihre Berufung als Sekretärin und arbeitete seit 1992 an unterschiedlichen Schularten, heißt es dazu in einem von der Schule formulierten Text. Wie ein Schüler startete sie an einer Grundschule, der Zeyherstraßen-Grundschule, wechselte nach Sekretariats- und Schulbüchereitätigkeit 2007 in die Hilda-Hauptschule und landete aufgrund einiger Schulreformen 2017 in der Schimper-Gemeinschaftsschule. Von Schüler- und Lehrerverwaltung, Aktenführung, Archiv, Ausweisen, Versicherungen, Buchführungen, E-Mail-Beantworten, Schuljahresvorbereitung und -abschluss, Telefondienst, Bestellungen aller Art und Rechnungen machte sie alles.

Die mit ihrer freundlichen Art allseits beliebte Sekretärin Silvia Rieger hat für ihren wohlverdienten Ruhestand schon viele schöne Dinge geplant, nämlich alles, wofür man nun endlich die Zeit hat – Reisen, Oma sein und Tennis spielen. zg

