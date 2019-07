Selbst mit Gipsarm stets dabei

Ein schönes buntes Kostüm hat Helena Moser für diesen Tag gewählt. Ein Tag, an dem ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Mitgliedervertreterin in der Musik- und der Volkshochschule (VHS) nach 30 Jahren ruhen darf.

Zwischen den beiden Mitgliederversammlungen, die in der Volkshochschule nacheinander stattfinden, ergreift Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der auch Vorsitzender beider Institutionen ist, das Wort: „Ich kenne kaum jemanden, der so präsent war. Sie war da, egal in welcher Gemeinde – und ich denke, sie wird auch weiterhin kommen. Jetzt aber ganz frei, ohne Verpflichtungen.“ Auf der Leinwand hinter Oberbürgermeister Pöltl sind ein paar Bilder dieser Veranstaltungen mit Helena Moser zu sehen. „An das eine Bild kann ich mich noch gut erinnern. Da hatte ich nämlich einen Gipsarm“, erzählt die Ehrenbürgerin aus Ketsch lachend.

Die Leiterin der VHS, Gundula Sprenger, hat Helena Moser 15 Jahre lang erlebt. „Es war eine konstruktive Arbeit mit ihr und wir haben uns viel ausgetauscht. Und – daran können sich hier alle ein Beispiel nehmen – sie hat keine einzige Sitzung gefehlt.“ Zum Dank an diese schöne Zeit bekommt Moser eine besondere Scheckkarte geschenkt. „Damit hat sie für jeden Kurs in der VHS freien Eintritt“, erklärt Sprenger.

„Die richtige Entscheidung“

Auch Moser verbindet mit Sprenger viel: „Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Gundula Sprenger kennengelernt habe. Sie hat sich für die leitende Stelle vorgestellt – und wir haben uns damals für sie entschieden. Und jetzt weiß ich, dass das die beste Entscheidung war.“ Auch Musikschulleiter Roland Merkel ist dankbar für die vielen Jahre mit Helena Moser. Er habe sie tatsächlich 30 Jahre in ihrer Tätigkeit begleitet. „Sie war immer ansprechbar und wenn es ein Problem gab, dann hat sie es geregelt. Ich kann mich noch an mein erstes Musikschulkonzert in der Rheinhalle in Ketsch erinnern. Auch dort war sie vor Ort, weil sie kaum eine Veranstaltung ausgelassen hat“, sagt Merkel. Aus diesem Grund gibt es für Helena Moser nun Freikarten für alle Veranstaltungen, die die Musikschule ausrichtet.

„Es war eine interessante Zeit. Ich bin im Jahr 1970 das erste Mal in dieses Haus gekommen. Ich hatte einen Kurs für Lernbehinderte, den ich in der VHS unterrichten durfte. Seitdem hat sich so viel getan. Nicht nur baulich, auch inhaltlich. Ich wünsche beiden Schulen weiterhin alles Gute“, sagt Moser abschließend.

