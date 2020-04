Senioren senden ein Zeichen der Hoffnung

Insbesondere den Fußgängern in allen Teilen der Stadt fällt es auf: Jeden Tag entdeckt man mehr Fenster an den Häusern, an denen hübsche, bunte Regenbogen angebracht sind. Der Bezug dieser Aktion zur Corona-Krise war bereits in den zurückliegenden Wochen immer wieder Thema. Speziell Kinder wollen mit ihren Regenbogenbildern eine klare Botschaft äußern und als Signal nach draußen senden – nämlich: Alles wird gut.

Ihren Ursprung hat diese hoffnungsfrohe Aktion in Italien. Sie soll Mut machen, dass wir alle gut – auch hinsichtlich der Gemütslage – durch diese ungewohnte Zeit mit vielen Einschränkungen kommen.

Ein bunter Gruß nach draußen

Seit Kurzem schmücken auch großflächige Regenbogen die Außenfenster im GRN-Seniorenzentrum in der Bodelschwinghstraße und werden täglich von Fußgängern und Patienten der benachbarten GRN-Klink wahrgenommen. Gemalt und gebastelt wurden sie von den Senioren der Einrichtung, die ebenfalls eine Botschaft der Hoffnung und Solidarität an ihre Mitmenschen geben wollen. Sie möchten zudem vermitteln: „Bleibt bitte zuhause, haltet die geforderten Regeln ein, letztlich auch für uns. Denn wenn ihr gesund bleibt, haben wir auch die Chance dazu“, erläutert Hausleiterin Martina Burger. Sie selbst brachte die Idee und Anregung mit ins Haus und war überwältigt von der Resonanz, der spontanen Überzeugtheit aller und dem Tempo, mit dem die Senioren mit ihrem GRN-Beschäftigungsteam mit den Mal- und Bastelarbeiten loslegten.

Martina Burger und Andrea Pflug von der Beschäftigungstherapie brachten zum Ausdruck, dass sich das gesamte Seniorenzentrum derzeit ohnehin in einer sehr schwierigen Situation befindet. Als Vorsichtsmaßnahme vor Ansteckungen wurde das Haus schon vor Wochen für die Besuche von Angehörigen gesperrt. rie

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.04.2020