Senioren singen mit Bürgermeister Steffan

Schön rausgeputzt hatte der Senioren-Freundkreis den Sängergarten. Mit einem Liebesvers von Heinrich Heine begrüßte Oskar Hardung die Senioren. Nach einem Geburtstagsständchen und dem Dank an die Kuchenspenderinnen und Helfer stimmte Renate Schnitzer Spargellieder zum Mitsingen an. Mit Reimen hieß Hardung Bürgermeister Matthias Steffan willkommen, der sich sichtlich bei den Gastgebern wohlfühlte.

Auch die Sängerbund-Vorsitzende Sabine Rebmann begrüßte die Anwesenden und informierte über die nächsten Vereinsaktivitäten, wie das Konzert der „SchwetSingers“ am Samstag, 6. Juli, im Hof der Awo und auf das Gartenfest am Sonntag, 21. Juli, das im Zeichen der Jubiläums Städtepartnerschaft mit Lunéville und dem Chor „d’croissants’de Or“ steht. An diesem Tag werden neben der Stadtkapelle, den Freunden und Sängern aus Lunéville auch alle Chorgruppen des Sängerbundes dabei sein. Beim geselligen Beisammensein wurden auch die „Schnorrgiggl“ und die „Schnorrgiggl Gasse“ angesprochen. Die „Fahrt ins Blaue“ am Mittwoch, 18. September, war schnell ausverkauft.

Nach einigen Volksliedern und dem gemeinsamen Schlusslied „Wieder neigt sich ein Tag zu Ende“ klang der Tag aus. Der nächste Freundeskreis findet wieder im Freizeitgelände hinter dem Schlossgarten am Freitag, 28. Juni, ab 14.30 Uhr statt. oh/Bild: Hardung

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.05.2019