Senioren starten die Wintersaison

Wie seit vielen Jahren zieht sich der Senioren-Freundeskreis des Sängerbundes im November aus dem Freizeitgelände zurück und in den Hirschacker um.

Mit dem Herbstlied „Bunt sind schon die Blätter“ wurde für die Geburtstagkinder der Volksliederreigen eröffnet. Oskar Hardung meinte: „Hier im schönen ,Rheintal‘ mit guter Küche passt nach Kaffee und Kuchen immer noch eine Gänsekeule dazwischen.“

Die Kuchentheke wurde von Heide Orth, Edith Bletsch, Eva Ludwig, Ilona Binder, Helga Weicker, Waltraud Dosch, Hannelore Prötel und Ute Hardung gut bestückt, aber alsbald restlos geplündert. Renate Schnitzer stimmte mit ihrer Gitarre die Lieder „Kein schöner Land“, „Hohe Tannen“, „Horch was kommt von draußen rein“ oder „Lass doch der Jugend“ an. Helmut Koranda aus Ketsch gab ein lustiges „Lied vom Gaul“ zum Besten und erntete Applaus. Hardung sparte nicht mit seinen Mundart-Vorträgen – so etwa „Hilfe, der Rhoi hod Dorschd“.

Der Sängerbund plant 2019 eine Konzertreise nach St. Petersburg und zur 50. Auflage des „Weihnachtskonzerts bei Kerzenschein“ wird am Samstag, 15. Dezember, in St. Maria eingeladen. Zuvor findet die Nikolausfeier am Freitag, 7. Dezember, ab 15 Uhr im Vereinshaus statt. oh/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018