Seniorin erleidet Rauchgasvergiftung

„Da zeigt sich erneut, wie gut es ist, dass es eine Pflicht für Brandmeldeanlagen gibt“, sagt der Schwetzinger Feuerwehrkommandant Walter Leschinski. Nur weil die Anlage in einer Wohnung sofort ausgelöst hatte und das Piepsen die Nachbarn alarmierte, konnten die Brandbekämpfer rechtzeitig informiert werden.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte es am Freitag gegen 16 Uhr in der Küche einer Wohnung des „Quartier Dreikönig“ zwischen Dreikönigstraße und Schlossplatz angefangen zu brennen. Obwohl die Rettungskräfte mit einem großen Aufgebot schnell zur Stelle waren und den Brand innerhalb kürzester Zeit löschten, hatte sich dichter Rauch in der Wohnung im ersten Obergeschoss des modernen Gebäudes ausgebreitet. Die Bewohnerin – eine ältere Frau – erlitt dadurch eine Rauchgasvergiftung. Ihr gesundheitlicher Zustand wurde vor Ort von den Rettungskräften als kritisch bezeichnet. Sie wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dass die Frau noch lebend aus der Wohnung gerettet werden konnte, sei nur dem Umstand zu verdanken, dass bei Brandausbruch die Balkontür offengestanden hatte, hieß es.

Über die Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Wohnung musste mit Lüftern vom Brandrauch befreit werden. Am Abend war noch nicht eindeutig geklärt, ob die Wohnung nach dieser Durchlüftung wieder sofort genutzt werden kann. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.03.2020