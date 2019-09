Sensibilisierung für die Sicherheit

„Bitte anhalten.“ Die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes (GVD) sprechen einen Mann mittleren Alters auf einem Fahrrad an. Er stoppt und steigt aus dem Sattel. Es ist vormittags, kurz nach 11 Uhr. Zu dieser Zeit herrscht in der Fußgängerzone Fahrverbot für Radfahrer. So zeigt es eindeutig das Schild an, dass an der Mannheimer Straße/Ecke Carl-Theodor-Straße aufgestellt ist. Das erklären

...