Anzeige

Na, das könnte ja ein ganz besonderes Wiedersehen in Schwetzingen geben. Denn nach Van Morrison am 2. August hat jetzt auch Tom Jones („Sex Bomb“) für Samstag, 4. August, 20 Uhr, sein Kommen zugesagt.

Und die beiden von der Queen geadelten Briten haben im Jahr 1991 im Duett mit dem Lied „Carrying a Torch“ einen schönen Erfolg gefeiert. Dass der 77-Jährige jetzt in Köln und Schwetzingen vorbeischaut, ist einer neuen Kooperation des Schwetzinger Veranstalters Provinztour zu verdanken. Der Ticketvorverkauf startet offiziell allerdings erst am Freitag, 2. März, ab 10 Uhr für alle und ist kurz vorher nur für Magenta-Pre-Sale-Kunden geöffnet. Es dürften aber genügend Plätze vorhanden sein, wenn es am Freitag in einer Woche losgeht.

Musik im Park 2018 Diese Musiker stehen für das Open Air bereits fest: Mittwoch, 1. August, 20 Uhr: Joan Baez. Donnerstag, 2. August, 19 Uhr: Sir Van Morrison. Samstag, 4. August, 20 Uhr: Sir Tom Jones. Sonntag, 5. August, 20 Uhr: Ina Müller & Band. sz

Erster Hit schon im Jahr 1964

Als Clubsänger tingelte Tom Jones zunächst unter dem Pseudonym „Tiger Tom“ (der Spitzname ist ihm geblieben) durch die Arbeiterkneipen von Wales und ab 1964 durch die Londoner Bars. Dort fiel er dem Manager Gordon Mills auf: Schon die zweite Single „It’s Not Unusual“ landete als Nummer eins in den britischen Charts. In Deutschland kam Jones 1968 mit „Delilah“ und „Help Yourself“ zweimal auf Platz eins der deutschen Hitlisten. In hautengen Hosen und mit weit geöffneten Hemden zeigte er sein üppiges Brusthaar und brachte die Mädchen zum Kreischen.