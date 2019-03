Shoppen mit besonderem Flair

Kleider machen Leute – nach diesem Motto leben viele Menschen und orientieren sich an den Fashiontrends fürs Jahr. Wer sich regelmäßig die neue Mode anschauen möchte, ist bei Esprit in der Carl-Theodor-Straße genau richtig. Am Standort in der Spargelstadt wechselt monatlich die Kollektion. „So können wir unseren Kunden – darunter sind viele Stammkunden – regelmäßig etwas Neues bieten und damit auch einen Anlass, unsere Filiale zu besuchen“, erzählt Filialleiterin Loredana Hartung.

Bereits seit zehn Jahren widmet sich die hiesige Esprit-Filiale den neuen Trends, modernen Stoffen und Schnitten und bietet Kollektionen, die mit aufeinander abgestimmten Kleidungsstücken verschiedene Altersklassen ansprechen. Das zehnjährige Bestehen nutzen Inhaber Stephan Rütz und sein Team nun, um gemeinsam mit den Kunden zu feiern. Drei Events stehen dabei auf dem Programm.

Geschenk für jeden

Die Feierlichkeiten beginnen mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 31. März, und besonderen Aktionen. Weiter geht es dann beim Late-Night-Shopping am Freitag, 5. April. „Es wird eine Cocktailbar und Häppchen geben. Und jeder Kunde bekommt von uns ein kleines Geschenk“, sagte Hartung und verweist auf die Öffnungszeiten – bis 21 Uhr kann an diesem Tag geshoppt werden. Neben diesen Anreizen lockt auch ein Gewinnspiel in die Esprit-Filiale, die aufgrund ihres Sitzes in einem historischen Gebäude ein besonderes Flair aufweist. Bis Samstag, 13. April, können Kunden an diesem Gewinnspiel teilnehmen, erklärt Hartung. Die Feiern enden an diesem Tag mit Kinderschminken und Ballons.

Nicht nur die Kunden, auch das Team schätzt vor allem den Standort mitten in der Stadt. „Auch von Touristen bekommen wir das immer wieder zu hören“, freute sich Hartung, die allen Besuchern mit ihrem engagierten Team und ehrlicher Beratung zur Seite steht.

Bei den Männern wird’s sportlich

Ein besonderes Angebot bildet hier auch die Abteilung für Männer, die bei Kunden sehr geschätzt wird und immer das Neuste in Sachen Kleidung parat hat. So dürfen sich die Herren in diesem Jahr über sportliche Freizeitkleidung freuen. Daneben sind aber auch Businesshemden in der Kollektion erhältlich, die für jeden Anlass das richtige Outfit bietet. vas

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.03.2019