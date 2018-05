Shoppen und helfen

Der Zonta-Club wird am Freitag, 6. Dezember, und tags darauf am Samstag das Erdgeschoss der Volkshochschule an den Kleinen Planken in ein Schnäppchenparadies verwandeln: Dann lädt der Zonta-Basar zum Stöbern ein.

Neben zum Teil hochwertiger Damen- und Kinderbekleidung, Accessoires wie Handtaschen, Schals und mitunter ausgefallenem Modeschmuck gibt es auch Kunstobjekte, Bücher, Spielzeug,

...

Sie sehen 49% der insgesamt 809 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.12.2013