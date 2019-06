„Shopping Queen“ im „Salon“

Es leuchtet schon von Weitem in der Carl-Theodor-Straße, das pinkfarbene „Shopping-Queen“-Mobil. Das Team der Fernsehsendung, in der Modedesigner Guido Maria Kretschmer Kandidaten ein Motto gibt, nachdem sie sich für einen Geldbetrag in einer vorgegebenen Zeit einkleiden sollen, drehte am Mittwoch im „Salon“ von Karina Herzig. Dort ließ sich Kandidatin Sabine Becker (55) aus Waghäusel stylen. Mehr Details dürfen wir erst nach Rücksprache mit dem Sender preisgeben. nina/kaba

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.06.2019