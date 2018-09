Shoppinglust unter Spätsommersonne

Was für ein schöner Spätsommersonntag! Nach dem Jazzfrühschoppen füllte sich die Innenstadt schnell mit bummelfreudigen Besuchern, die den 43. Mozartsonntag des Schwetzinger Stadtmarketings nutzten, um tolle Schnäppchen zu erstehen, in neu eröffneten Geschäften vorbeischauten und sogar erste Weihnachtsgeschenke einkauften.

„Weihnachten ist ja gar nicht mehr so lange hin“, kommentierte Hildegard Eichhorn ihren Einkauf lachend (ein schönes Tuch mit Glitzerapplikationen). Die Mannheimerin war mit einer Freundin nach Schwetzingen gekommen, „hier lässt es sich einfach entspannt einkaufen. Nachher trinken wir noch einen Kaffee“, ergänzte sie und schlenderte durch die Mannheimer Straße, in der viele Stände mit Kulinarischem, Mode oder sogar Massagen lockten. Vor Geschäften, die zum Beispiel Glücksradaktionen anboten, bildeten sich zeitweise Warteschlangen. Etliche Modeläden waren bestens besucht und so manches kuschlige Teil für die kühlere Jahreszeit wanderte über die Verkaufstresen. Die nächste Aktion ist der „Schwetzinger Herbst“ am Samstag, 6. Oktober, mit Kulinarik, Musik und Einkaufsspaß bis 18 Uhr. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.09.2018