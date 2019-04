Sibylle Mahni spielt Mozarts Hornkonzert

Hornistin Sibylle Mahni kommt als Soli-stin zum Jubiläum. © Mozartgesellschaft

Seit ihrer Gründung am 30. April 1969 spielt die Mozartgesellschaft eine tragende Rolle im kulturellen Leben der Stadt und der Kurpfalz. Der Genius Loci, die historischen Räume des Schwetzinger Schlosses und das immense bürgerschaftliche Engagement waren ausschlaggebend für das Gelingen.

In Erinnerung an die drei Besuche Mozarts in Schwetzingen hat sich der Verein seit einem halben Jahrhundert der Mozartpflege verschrieben und bereichert damit das Kulturleben der Region. Tatkräftige Freunde und Unterstützer, ein treues Publikum und die großzügige Förderung durch die Baden-Württemberg-Stiftung ermöglichen das Jubiläumskonzert am Montag, 29. April, im Mozartsaal zum 50-jährigen Bestehen – übrigens eine wunderbare Reminiszenz an das erste Konzert im Jahre 1969.

Damals wie heute steht Mozarts Hornkonzert Nr. 2 Es-Dur KV 417 und dessen „Haffner-Sinfonie“ KV 385 auf dem Programmzettel. Mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung seines Chefdirigenten Timo Handschuh konnten langjährige Begleiter des Mozartfestes für diesen Abend gewonnen werden. Solistin wird Sibylle Mahni sein. Die international gefragte Hornistin trat bereits mit einer Vielzahl bedeutender Orchester auf wie dem SWR-Sinfonieorchester Stuttgart, den Münchener Sinfonikern und der Britten Sinfonia auf, widmet sich aber mit immer größerer Begeisterung der Kammermusik.

Abgerundet wird das Konzert durch einen Festvortrag von Prof. Dr. Jörg Krämer. Der exzellente Kenner der Musik- und Theaterkultur des 17. bis 19. Jahrhunderts beleuchtet die Bedeutung des kongenialen Librettisten Lorenzo Da Ponte für Mozart, war doch die Zusammenarbeit der beiden ein Glücksfall für die Operngeschichte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.04.2019