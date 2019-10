Sich mit der Natur verbinden

Ein Waldspaziergang kann wahre Wunder wirken. Darum geht es am Mittwoch, 16. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr bei einer Veranstaltung der Volkshochschule (VHS).

Dass der Aufenthalt im Wald sich auf allen Ebenen positiv auswirkt, ist heute wissenschaftlich erwiesen, heißt in einer Pressemitteilung. In Japan wurde die Therapierichtung „Shinrin Yoku“ (heilsames Waldbaden) entwickelt, die auf innere Ruhe, erholsamen Schlaf und ein starkes Immunsystem hinzielt. Neueste Erkenntnisse und die Achtsamkeitspraxis sind die Grundlagen des VHS- Angebots. Die Teilnehmer sollen zum achtsamen Spazierengehen animiert werden. So erholen sich Leib und Seele, positive Effekte wie Stressreduktion und psychophysische Entspannung, seelische Beruhigung und mehr Gelassenheit, körperliche Lebendigkeit und geistige Wachheit, Freude und Heiterkeit des Gemüts stellen sich ein. vhs

