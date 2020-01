Sich selbst Raum geben

Die katholische Kirchengemeinde will an sechs Abenden einladen, durch Übungen aus dem Konzept Rhythmus-Atem-Bewegung und dem Beten mit Körpergesten Formen eines neuen spirituellen Weges zu entdecken. Die Abende beginnen mit einem Gebet mittels Gebärden, um eine neue Qualität des Betens zu erfahren und den Tag hinter sich lassen zu können. Daran schließen sich einfache Übungen im Liegen an, die helfen sollen, die Wahrnehmung zu schärfen und ein schlafendes Körperbewusstsein zu entdecken.

Hanna Lore Scharing hat das Konzept entwickelt, das vor allem bei Exerzitien weite Verbreitung fand. Scharing orientierte sich bei der Entwicklung an der Anatomie und den physiologischen Gegebenheiten des Menschen und legte sieben Prinzipien für die Übungsweise zugrunde. Fühlen, wo man ist, Fühlen über sich hinaus, Knochenbewusstsein, Ertasten von Innenräumen, Übungen mit erhöhtem Widerstand helfen dabei, Raum zu bekommen. Abgerundet wird der Abend mit Taizégesängen und einem Segensgebet. Die Abende finden donnerstags ab 20. Februar von 19.30 bis 20.45 Uhr in der Begegnungsstätte (Schälzigraum), Helmholtzstraße 32 bis 34 statt. zg

